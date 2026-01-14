Barranquilla ya respira en cada esquina su Carnaval y como no hay mejor forma que vivir la fiesta que con buena música, dos grandes exponentes del folclor de la ciudad se unieron para un tema digno de esta época.

Fausto Chatella y Aníbal Velásquez unieron sus voces en el jocoso tema ‘El pollo tuerto pescuezo pela’o’, que surge como un homenaje a la trayectoria de ‘Sensación’.

“Pensando en la cultura musical de Barranquilla, sentí que debía hacer un homenaje en vida a uno de los representantes más importantes del Carnaval de Barranquilla y del Caribe colombiano para el mundo: el maestro Aníbal Velásquez”, sostuvo Chatella.

En ese sentido, agregó que en esa conciencia de mantener viva nuestra identidad, y felicidad, “pongo a consideración esta manifestación musical carnavalera llamada: ‘El pollo tuerto pescuezo pela’o’”.

Así, con esta producción ambos artistas ponen la nota musical para ir calentando motores de lo que serán las carnestolendas de este 2026.