El sonido característico de Bazurto All Stars y la magia del Carnaval de la 44 fueron claves para darle vida a la canción Pa’ que lo bailes, el himno infantil de las Fiestas del Bordillo 2026 que comandan los reyes Ashley Gómez y Germán Palomino.

Lea Estos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El tema carnavalero hace un recorrido por los elementos e iniciativas que han liderado los reyes infantiles en su carnaval: El rescate de la tradición, el homenaje a las danzas patrimoniales y la salvaguarda de la identidad cultural.

“Para nosotros era importante que la canción tuviese elementos como: el cofre de tesoros, el lema de nuestro carnaval, pero sobre todo que tuviera mucho ritmo para que todos los niños la quisieran bailar”, expresó la reina Ashley Gómez Vásquez.

Igualmente, el rey momo infantil dijo que esta canción representa “la música, los sonidos y esa sabrosura que tiene el Carnaval del Bordillo”.

Aquí Barranquilla, el gran set de rodaje del Caribe

La composición y los arreglos estuvieron a cargo de Anibal Hernández, Marlon Peroza y Jeyson Guerrero. La canción ya tiene trend y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con esta canción, los reyes también invitan a los más pequeños para que vivan con ellos la tradición y participen en el Desfile Infantil el próximo 25 de enero en Alameda del Río, un recorrido que honra a los Herederos del Patrimonio.

Además La serie que grabó Tom Hiddleston en Colombia ya es tendencia en Prime Video