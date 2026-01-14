La nueva temporada de The Night Manager, protagonizada por el actor y productor británico Tom Hiddleston y grabada en Colombia, se estrenó en Prime Video y ya es tendencia en la plataforma.

Leer más: Diosdado Cabello afirma que Petro “salió a decir unas barbaridades” sobre fábrica incendiada en Venezuela

The Night Manager es una miniserie británico-estadounidense basada en la novela homónima de John le Carré, que narra la historia de Jonathan Pine, un exsoldado británico y gerente de hotel reclutado por los servicios de inteligencia para infiltrarse en una poderosa red internacional de tráfico de armas.

La mayoría de capítulos de la segunda temporada fueron grabados en territorio colombiano, gracias al impulso del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo tributario que se ha consolidado como una herramienta clave para atraer grandes producciones internacionales al país.

Debido a este convenio, el actor Hiddleston estuvo en el país entre julio y agosto de 2024.

Ver también: ¿Barranquilla debe seguir teniendo un zoológico?

Cabe destacar que el CINA ha respaldado más de 165 producciones internacionales, además ha movilizado inversiones superiores a los 3,4 billones de pesos y generado más de 130.000 empleos directos, lo que ha posicionado a Colombia como un referente regional en la industria audiovisual.