El Carnaval multicolor, el de la inclusión o el más diverso, como quieran llamar al Carnaval Gay 2026 prendió sus motores de cara al 2026. Será una fiesta corta, pero que sin lugar a dudas su comunidad está dispuesta a disfrutarse al máximo.

Es por eso que en la mañana de este miércoles la monarquía en pleno se reunió para dar a conocer la agenda de eventos que cuenta con siete grandes eventos.

La reina central del Carnaval Gay 2026, Coryna Anaya, su rey Momo Kayro González, la reina departamental Gay 2026, Esmeralda Fritz Pertuz y su rey Momo José Luis López, junto a las reinas populares dijeron presente para respaldar la revelación de cada evento.

Son 45 años

Lázaro Cotes en representación de la Secretaría de Cultura departamental, felicitó a Jairo Polo, creador de esta propuesta por salvaguardar durante 45 años esta fiesta. “Es válido respaldar las diversas propuestas que tenemos en el departamento del Atlántico, es por eso que el gobernador Eduardo Verano De la Rosa acoge esta propuesta tan creativa”.

Por su parte, Emel Noreña, en representación departamento la alcaldía distrital, sostuvo que: “Estamos aquí porque nuestra política es inclusiva, queremos una ciudad en la que haya una sana convivencia”.

”Aquí estamos y nos quedamos”

El director de la Corporación Autónoma del Carnqval Gay, Jairo Polo se mostró dichoso por tener vida para poder seguir luchando por sostener esta fiesta. “No fue fácil, aquí estamos y nos vamos a quedar, porque el Carnaval Gay también es una expresión llena de cultura y creatividad al servicio de todos, antes vivíamos escondidos en las discotecas, ahora son muchos los que aplauden nuestros desfiles y eso me indica que algo se ha hecho bien”, sostuvo.

“Antes en el Congo Grande que hoy lidera Adolfo Maury, nuestro rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, acogía a nuestra comunidad, las mujeres no podía bailar allí y lo hacían integrantes de nuestra comunidad a las que le decían las negras, ese fue un paso grande para que nos aceptaran”, agregó Polo.

El rey Momo del Carnaval de Barranquilla, Adolfo Maury quien llegó bailando con las reinas populares fue uno de los más aplaudidos.

“El aporte de nuestra manifestación a su comunidad fue muy importante y gracias a ese respeto, cariño y amor que brindamos en el inicio de nuestra danza, esa que dirijo hace 20 años, miembros de la comunidad LGBTI llegaban a bailar con nosotros y allí fueron bien recibidos para que hoy Colombia los reconozca y los aplauda”.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo

La agenda real

Este viernes será el lanzamiento del Carnaval Gay 2026 a partir de las 7 p. m. en el auditorio de Comfamiliar sede centro.

El próximo sábado 24 de enero será la izada de bandera, lectura de bando y prueba de talento de las reinas populares, acto que se cumplirá en la sede de la Corporación del Carnaval Gay, ubicada en la carrera 42 a2 No 43-04, barrio Los Nogales.

El viernes 30 de enero será la Toma de la Ciudad.

La gran noche de Guacherna será el sábado 7 de febrero por la carrera 44.

Esa misma noche en la Plaza de La Paz será la coronación del reinado popular Gay, y de los reyes del Carnaval Gay 2026.

Allí estará la artista vallenata Natalia Curvelo y otros artistas invitados que se irán revelando con el paso de los días.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo

La realeza diversa

Coryna Anaya, de 26 años, es profesional en Comercio Exterior está llena de sueños, de metas y de ganas inmensas de vivir intensamente cada etapa de la vida.

“No tengo palabras para agradecer esta oportunidad, es un sueño que durante años perseguí y me comprometo a que este sea un año icónico y que va a marcar una diferencia para seguir avanzando, porque con Coryna la fiesta es más divida”.

El rey momo del Carnaval Gay de Barranquilla, Kairo Gonzalez es un empresario visionario y gestor cultural que en 2026 asume con orgullo y responsabilidad el título de Rey Momo del Carnaval Gay, una de las figuras más representativas de la diversidad, la inclusión y la expresión artística dentro del Carnaval de Barranquilla.

“Es un engranaje el que hemos hecho con Coryna para vivir un Carnaval para todos, para mí es gratificante invitarlos desde ya a disfrutar de nuestros grandes eventos”.

Esmeralda Fritz Pertuz Reina departamental Gay 2026, es una chica transformista que busca romper estigmas siendo una voz de aliento para todas las chicas de su población gay que sueñan con ser reinas, “a veces por no tener medidas perfectas no cumplen sus sueños, es hora de empoderarlas y demostrar que no se necesitan medidas perfectas para ser reinas”, dijo la oriundo de Palmar de Varela.

Jose Luis Lopéz, es el Rey Momo departamental Gay 2026, un barranquillero de 33 años de edad, técnico en diseño y artes gráficas y estilista. “Nuestro pilar fundamental son las reinas de los barrios que con su alegría iluminan nuestra fiesta por todo el departamento”.

