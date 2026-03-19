En los últimos años, la industria de los videojuegos ha experimentado una evolución significativa en la construcción de sus personajes. Lejos de los estereotipos que dominaron décadas pasadas, hoy las protagonistas femeninas ocupan un lugar central en relatos que exploran emociones, conflictos internos y decisiones morales complejas. Este cambio no solo responde a una demanda de mayor diversidad, sino también a una madurez narrativa que busca conectar con audiencias más amplias.

Uno de los ejemplos más recientes es Senua’s Saga: Hellblade II, donde la protagonista se enfrenta tanto a enemigos físicos como a sus propios demonios internos. Su historia destaca por abordar temas como la salud mental, mostrando una heroína cuya fortaleza radica tanto en su vulnerabilidad como en su capacidad de resistencia.

En una línea similar, A Plague Tale: Requiem presenta a Amicia, una joven que debe asumir responsabilidades extremas en un mundo devastado. Su viaje está marcado por la protección de su hermano y decisiones difíciles, lo que la convierte en un símbolo de liderazgo construido desde el cuidado y la empatía, elementos pocas veces explorados con esta profundidad en el pasado.

Por su parte, South of Midnight introduce a Hazel, una protagonista que conecta con sus raíces culturales y enfrenta amenazas sobrenaturales mientras descubre su identidad. Este tipo de narrativa refuerza la importancia de la memoria, la comunidad y la herencia como motores de desarrollo en personajes femeninos contemporáneos.

La transformación también ha llegado a franquicias tradicionales. En Gears 5, Kait Diaz toma el protagonismo en una saga históricamente dominada por figuras masculinas. Su historia no solo amplía el universo del juego, sino que añade capas emocionales y reflexivas que enriquecen la experiencia del jugador.

Finalmente, resulta imposible hablar de mujeres en videojuegos sin mencionar a Shadow of the Tomb Raider. Lara Croft, uno de los íconos más reconocidos del gaming, ha evolucionado hacia una versión más introspectiva y consciente de su entorno, reflejando el crecimiento de la industria en la representación de personajes femeninos complejos y multifacéticos.

En el contexto del mes de la mujer, estas historias evidencian un cambio de paradigma: las mujeres en los videojuegos ya no son figuras secundarias, sino protagonistas que lideran, cuestionan y transforman los mundos que habitan. Una evolución que no solo enriquece la narrativa del medio, sino que también amplía las posibilidades de identificación para millones de jugadores en todo el mundo.

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