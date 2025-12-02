El Canal RCN anunció el retorno de “Chepe Fortuna”, una de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana.
Los abogados de Sean ‘Diddy’ piden a Netflix que no emita la serie sobre el rapero
Ryan Castro lanza canción navideña ‘Mi fortuna’ con apariciones de J Balvin, Faustino Asprilla y Esperanza Gómez
Andrea Serna anunció posible embarazo de una de las competidoras del Desafío: esto se sabe
Desde el 1 de diciembre, los usuarios están disfrutando de la producción que ocupará nuevamente la franja de las 8:00 p. m..
Los seguidores indicaron en las redes sociales es que van a recordar un universo lleno de humor, política local, romance y con la idiosincrasia del costeño.
¿De qué trata Chepe Fortuna?
Aunque el público recuerda a la pareja protagónica por su carisma, la fuerza de “Chepe Fortuna” radica en el contraste entre dos realidades sociales.
Por un lado está José “Chepe” Fortuna, pescador y líder comunitario con aspiraciones políticas; y por otro, Niña Cabrales, quien regresa de Europa con proyectos ecológicos y una visión moderna de su entorno.
Ambos personajes están conectados por sueños enigmáticos que los unen sin explicaciones lógicas. Entre los protagonistas destacan Taliana Vargas y Javier Jattin, cuya química fue clave para el éxito original.
Asimismo, Carlos Muñoz, recordado por su papel como Jeremías Cabrales; Consuelo Luzardo, interpretando a la imponente Alfonsina Pumarejo; Lorna Cepeda, quien brilló como la hilarante Petra de Meza, “La Celosa”, un personaje que trascendió en el imaginario cultural colombiano.
Además, está Rodrigo Candamil (Lucas De la Rosa) y Mile Vergara (Rosalía Cabrales), quienes aportan dinamismo y humor a las tramas paralelas.
¿Dónde ver los capítulos de Chepe Fortuna?
Además de su emisión diaria por señal abierta, RCN puso a disposición la novela en su aplicación oficial, donde se podrán ver los 151 capítulos completos de manera digital.
La extensión de la historia permitirá que los espectadores acompañen al elenco durante varios meses, explorando temas que abarcan desde la comedia ligera hasta el drama político.