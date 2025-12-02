El Canal RCN anunció el retorno de “Chepe Fortuna”, una de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana.

Desde el 1 de diciembre, los usuarios están disfrutando de la producción que ocupará nuevamente la franja de las 8:00 p. m..

Los seguidores indicaron en las redes sociales es que van a recordar un universo lleno de humor, política local, romance y con la idiosincrasia del costeño.

La telenovela #ChepeFortuna regresa a Colombia 🇨🇴.



Inicia esta noche a las 8:00 P.M por #CanalRCN.



Like si lo verás. pic.twitter.com/ng51l5uOD5 — Más Rating TV (@MasRatingTV) December 1, 2025

¿De qué trata Chepe Fortuna?

Aunque el público recuerda a la pareja protagónica por su carisma, la fuerza de “Chepe Fortuna” radica en el contraste entre dos realidades sociales.

Por un lado está José “Chepe” Fortuna, pescador y líder comunitario con aspiraciones políticas; y por otro, Niña Cabrales, quien regresa de Europa con proyectos ecológicos y una visión moderna de su entorno.

Ambos personajes están conectados por sueños enigmáticos que los unen sin explicaciones lógicas. Entre los protagonistas destacan Taliana Vargas y Javier Jattin, cuya química fue clave para el éxito original.

RCN sabe como llamar mi atención: repitiendo Chepe Fortuna. pic.twitter.com/CfH3ux3ZG4 — Chucho (@jesus_davidCo) December 2, 2025

Asimismo, Carlos Muñoz, recordado por su papel como Jeremías Cabrales; Consuelo Luzardo, interpretando a la imponente Alfonsina Pumarejo; Lorna Cepeda, quien brilló como la hilarante Petra de Meza, “La Celosa”, un personaje que trascendió en el imaginario cultural colombiano.

Además, está Rodrigo Candamil (Lucas De la Rosa) y Mile Vergara (Rosalía Cabrales), quienes aportan dinamismo y humor a las tramas paralelas.

¿Dónde ver los capítulos de Chepe Fortuna?

Además de su emisión diaria por señal abierta, RCN puso a disposición la novela en su aplicación oficial, donde se podrán ver los 151 capítulos completos de manera digital.

El sabor y la alegría llegan a las noches del Canal RCN con #ChepeFortuna , una historia que los hará carcajear en familia. 😍😂



Lanzamiento, hoy, 8:00 p.m.🕰️ pic.twitter.com/m60HookLQl — Canal RCN (@CanalRCN) December 1, 2025

La extensión de la historia permitirá que los espectadores acompañen al elenco durante varios meses, explorando temas que abarcan desde la comedia ligera hasta el drama político.