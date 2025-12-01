La presentadora Andrea Serna sorprendió a la audiencia al anunciar que una de las competidoras del Desafío podría estar esperando un bebé.

Fue un tema que generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en especular sobre quién sería la participante involucrada y cómo esta situación podría influir en la competencia.

Este lunes 1 de diciembre van a confirmar la identidad de la posible embarazada, y por eso la noticia despertó curiosidad sobre la vida sentimental de las jugadoras que siguen en carrera.

Por ejemplo, Yudisa, es una de las más mencionadas por los seguidores. Durante la competencia ha hablado abiertamente de su relación con Daniel Buelvas, atleta colombiano. Incluso cuando surgieron coqueteos con Juan dentro del juego, ella misma recordó varias veces que tenía novio esperándola afuera.

Por su parte, Myrian desde su ingreso dejó claro que su corazón tiene dueño. Lleva más de dos años de relación con Alejandro Urrego, a quien suele mostrar en sus redes sociales. La joven llegó al reality con la intención de representar con orgullo a su pareja y a su familia.

¿Quiénes son? https://t.co/sF5xIzTNZm



Andrea Serna soltó que una participante podría estar embarazada en pleno reality. 🤰👀

¿Ha ocurrido antes? Todo apunta a que sería algo inédito, pero ¿qué ha pasado con las parejas que ya salieron del programa? 🔥📺 #DesafíoDelSiglo pic.twitter.com/7N94TUtYJB — El Desafío (@DesafioCaracol) December 1, 2025

También está Tina, que ha comentado que está en una relación, aunque también ha mencionado algunos altibajos con su novio. Aun así, ha preferido mantener su vida amorosa lejos del foco público y no suele compartir detalles en redes sociales.

Asimismo está Kathe de Neos, que es una de las competidoras con la relación más estable. Sale desde hace tres años con Nicolás, con quien incluso tiene planes de matrimonio, según expresó en su entrevista previa con la producción del programa.

¡Una guerrera! https://t.co/pQL23i1bVM



Miryan, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, contó en La Red que quedó embarazada cuando cursaba grado 11. 💬💔

Aseguró que hará todo lo posible para que el padre de su hijo responda. 💪👩‍👦#LaRedCaracol #DesafíoDelSiglo pic.twitter.com/yuzMtxaVFA — Caracol Televisión (@CaracolTV) October 7, 2025

Deisy, aunque no ha formalizado una relación, cada vez es más evidente su cercanía con Rata. Los seguidores del programa especulan que entre ellos podría haber algo más que amistad.

Mientras que, Sofía no existe información clara sobre su situación sentimental, ya que ha mantenido este aspecto de su vida completamente reservado.

Valentina y Rosa están solteras; y Valkyria ha compartido que está separada, razón por la cual llegó a esta etapa de su vida enfocada en su crecimiento personal y en el reto deportivo.

Por ahora, el misterio se centra en Isa, Yudisa, Myriam, Tina, Kathe, y Sofía. Esta noche se sabrá quién es la que está en la espera de un bebé.

Algunos seguidores en redes también especulan que se puede tratar de una exparticipante.