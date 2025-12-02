La inseguridad vial y la indiferencia de las personas volvieron a quedar en evidencia tras un alarmante episodio registrado en la doble calzada entre Buga y Tuluá, Valle del Cauca, donde una tractomula siniestrada terminó siendo saqueada.

Este tipo de ataques se han convertido en una amenaza cotidiana para quienes transitan por las rutas nacionales, que siempre tienen miedo precisamente de estos actos.

Y es que luego que la tractomula chocara quedó detenida en plena vía y, lejos de recibir auxilio, fue rápidamente rodeado por habitantes del sector. En cuestión de minutos, comenzaron a abrir el contenedor y a llevarse la carga sin que nadie lograra detenerlos.

X @radiosupercali Tractomula siniestrada terminó siendo saqueada.

Videos difundidos por medios regionales y redes sociales muestran una escena caótica porque hay personas corriendo, empujándose y peleando por los productos como si se tratara de un botín abandonado.

Las imágenes han causado indignación por la falta de solidaridad hacia el conductor y por la violencia con la que actuaron los saqueadores.

Saquearon la tractomula y nadie auxilió al conductor fallecido

Al parecer el conductor falleció en el instante debido al impacto del choque, pero nadie ayudó a sacarlo.

Fue identificado como Benjamín Galeano Rozó, de Fusagasugá, Cundinamarca.

El suceso no es aislado porque en varias carreteras del país, los accidentes se han convertido en oportunidad para que grupos enteros se organicen y roben mercancías.

Uno de los puntos más mencionados por transportadores es el corredor de Tasajera, en Magdalena donde el saqueo de vehículos accidentados ha cobrado incluso vidas, como ocurrió en el trágico caso del camión cisterna que explotó mientras era desmantelado por la comunidad.

🛑 Un tractocamión sufrió un accidente esta madrugada, en la doble calzada Buga-Tuluá y así fue el saqueo de la mercancía.

Mientras tanto, el conductor yacía muərtø en la cabina del automotor pic.twitter.com/i3jLlepEmA — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) December 2, 2025

Los vecinos piden mayor presencia institucional, controles eficaces y medidas que prevengan que estas situaciones queden sin responsables, como ocurre actualmente.