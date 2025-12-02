El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dio a conocer el cronograma final de transferencias monetarias para 2025.

Los pagos que comenzaron a ejecutarse en las primeras semanas de diciembre incluyen los apoyos regulares y extraordinarios destinados a calmar la carga económica de millones de familias durante la temporada navideña, indica la entidad.

En esta fase final del año, Prosperidad Social realizará desembolsos correspondientes a los ciclos pendientes de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

Fechas de pago para Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA activarán su sexto ciclo de pagos entre el 3 y el 15 de diciembre de 2025.

Serán priorizados 770.000 hogares en pobreza con niños menores de seis años o con integrantes en condición de discapacidad que requieren cuidado permanente.

Cada familia recibirá un giro de 500.000 pesos, una inversión estatal que supera los 320.000 millones solo en este ciclo. Este desembolso completa el cierre anual junto con los pagos del ciclo 5 realizados en noviembre, que garantizaron la cobertura para 778.408 hogares.

¿Habrá un pago extra antes de Navidad?

Sí habrá un pago pero no se trata de un giro adicional independiente. Prosperidad Social aclaró que el “extra” navideño corresponde al incremento oficial del subsidio del programa Colombia Mayor, que desde 2025 quedó en 230.000 pesos por beneficiario.

Este valor, que triplica el monto histórico de 80.000 pesos, se mantendrá para el ciclo 11 programado entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre.

Colombia Mayor aumenta su subsidio

Los adultos mayores bancarizados recibirán el dinero directamente en sus cuentas del Banco Agrario, sin trámites adicionales.

¿Cuántos pagos hará Colombia Mayor en diciembre?

Colombia Mayor cerrará el año con dos ciclos consecutivos: el ciclo 11, del 27 de noviembre al 12 de diciembre de un monto de 230.000 pesos y el ciclo 12 desde el 17 al 31 de diciembre.

¿Cuándo pagan Renta Joven en diciembre?

El programa Renta Joven iniciará su ciclo 5 el 17 de diciembre, con cierre el 31 de diciembre de 2025.

Este ciclo beneficiará a 175.000 estudiantes de educación superior, tecnólogos y técnicos. Cada participante recibirá un mínimo de 400.000 pesos, respaldados por una inversión que supera los 77.000 millones dirigida a apoyar costos educativos y garantizar continuidad académica.