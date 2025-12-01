El Tribunal Superior de Bogotá avaló este lunes la imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente acusador sindica a los exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Este lunes, tras cuatro horas de diligencia, ambos se declararon inocentes de los cargos y ahora deberá resolverse si van a detención domiciliaria, como lo solicita la Fiscalía General de la Nación.

La fiscal María Cristina Patiño señaló, en medio de la audiencia, que en el segundo semestre de 2023 los dos altos exfuncionarios habrían direccionado contratos de manera irregular a varios congresistas.

Bonilla y Velasco se habrían aliado, al parecer, para comprar al Congreso con el propósito de que aprobaran las reformas pensional y de la salud, así como el impulso a créditos públicos que le favorecían al Ministerio de Hacienda.

“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”, añadió la investigadora.