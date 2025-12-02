El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió recientemente a la postura de Colombia frente a una invasión de Estados Unidos a Venezuela.

El jefe de la cartera descartó cualquier participación militar colombiana y aseguró que la fuerza pública solo intervendrá para contener riesgos en la frontera, de darse dicha situación.

Asimismo, dijo que Colombia priorizará la ayuda humanitaria y la protección del territorio, en caso de una intervención estadounidense en el vecino país.

“El actuar de nosotros es una atención humanitaria”, afirmó el mindefensa, haciendo énfasis en que el objetivo principal es resguardar a las comunidades de frontera, atender posibles flujos masivos de migrantes y evitar que actores armados aprovechen un eventual escenario de crisis.

Respecto a posibles movimientos irregulares o intentos de infiltración, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que la respuesta de Colombia estaría orientada a contener las amenazas internas.

“Si llega a haber migración fuerte, y si terroristas intentan pasar hacia acá, es enfocarnos en atacar los Grupos Armados Organizados, es decir, seguir cumpliendo el rol de la Fuerza Pública”, añadió.

