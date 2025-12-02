En la tarde de este lunes 1 de diciembre Migración Colombia notificó la expulsión de los nueve adultos pertenecientes a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, quienes fueron encontrados hace unos días en un hotel del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia.

Leer más: “Ya quedó muerta en el apartamento. La acabé de matar”: Fabiana Rincón sobre el ataque con un martillo por parte de su expareja en Bogotá

La entidad señaló que las 26 personas vinculadas a esta comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes, salieron en un vuelo hacia Nueva York, junto a dos oficiales. Los nueve adultos serán entregados a las autoridades estadounidenses.

Además explicó que: “las 17 niñas, niños y adolescentes que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos.”

Lea acá: Avianca informó que 233 vuelos han sido impactados con el fallo de los A320 detectado por Airbus

Las 17 niñas, niños y adolescentes que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos. pic.twitter.com/FA0FMt3AVF — Migración Colombia (@MigracionCol) December 2, 2025

Vale destacar que Migración Colombia rescató a los 17 menores, el pasado 23 de noviembre, por reportes de presencia irregular en el país y de posibles riesgos contra su integridad.

Se conoció que los menores estarían vinculados a la secta judía ultra ortodoxa Lev Tahor, un grupo religioso que suele mudarse de país, pasando de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y ahora en Colombia, huyendo de las acusaciones en su contra por presuntos casos de secuestro, maltrato y explotación sexual infantil.

Lea acá: ¿Pacto Histórico propuso la creación de un billete con el rostro de Gustavo Petro?

Justo en este caso en territorio colombiano, cinco de los 17 menores rescatados tenían alerta amarilla de Interpol, que se emite cuando hay casos relacionados a desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

También se conoció que las familias que integraban el grupo, unas siete en total, habían ingresado a territorio colombiano el 22 y el 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos.