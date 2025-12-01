Es falso que el Pacto Histórico, la coalición del Gobierno, haya propuesto la creación de un billete con el rostro del presidente Gustavo Petro, a pesar de lo que aseguran usuarios en redes sociales al compartir una imagen de esta supuesta denominación que presenta indicios de haber sido creada con Inteligencia Artificial (IA).

Usuarios en redes sociales como Facebook, X e Instagram comparten la imagen de un supuesto billete de 200.000 pesos colombianos (unos 53 dólares estadounidenses) con la cara de Petro asegurando lo siguiente: “El Pacto Histórico propone billete con la cara del presidente Petro (sic)”.

“Noooo, ...eso sería el colmo!!! ..que estupidez (sic)”, comenta un internauta en una de las publicaciones, mientras que otro señala que “el Banco de la República estaría evaluando la creación de esta denominación”.

HECHOS: No hay evidencia de que el Pacto Histórico haya propuesto la creación de un billete con la cara del mandatario colombiano, según confirma una revisión en medios de comunicación y canales oficiales del partido y del Banco de la República. Además, un análisis con herramientas especializadas revela que la imagen que circula en línea presenta indicios de haber sido creada con IA.

Una propuesta inexistente

Una búsqueda con palabras clave en las redes sociales del Pacto Histórico no arrojó ningún resultado que relacione a la coalición con la propuesta de crear un nuevo billete en el que aparezca Petro.

Tampoco hay rastro de ningún comunicado publicado por el Banco de la República, entidad encargada de la producción de los billetes y monedas del país, en el que se anuncie la posible creación o impresión de esta denominación.

Adicionalmente, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha informado de que el Banco de la República esté considerando la propuesta de emitir un billete con la imagen de Petro.

Indicios de IA

Por otro lado, un análisis con la herramienta ‘Sightengine’ arrojó como resultado que hay un 99 % de probabilidades de que la imagen del supuesto billete se creó artificialmente. De acuerdo con esta plataforma, es posible que la foto se haya generado con la tecnología de ChatGPT.

Otro recurso para la detección de contenidos con IA, ‘Fake Image Detector’, indica que dicha foto probablemente se generó digitalmente o fue manipulada con ayuda de una computadora.

Una comparación entre la pieza que se difunde en redes sociales y los billetes que están en circulación, cuyas imágenes están disponibles en la página web del Banco de la República, permite confirmar que no se trata de un diseño oficial.

En la parte inferior izquierda de los billetes originales figuran las palabras “Gerente General” y “Gerente Ejecutivo”, mientras que en el diseño compartido por los internautas aparecen dos nombres propios poco legibles.

EFE Verifica ha investigado en el pasado falsedades relacionadas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como una publicación que aseguraba falsamente que el mandatario había amenazado con retirar al país del Mundial 2026 si participa Israel.

En definitiva, la imagen del supuesto billete con el rostro del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es falsa y no hay evidencia de que el Pacto Histórico haya propuesto su creación.