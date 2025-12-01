El presidente Gustavo Petro lanzó este lunes 01 de diciembre una dura crítica contra John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, a través de su cuenta de X.

Aunque inicialmente no mencionó su nombre, el mandatario terminó dirigiéndose directamente al diplomático, quien recientemente visitó Medellín y sostuvo encuentros con dirigentes antioqueños cercanos a sectores políticos que se oponen al gobierno.

En su publicación, Petro cuestionó las reuniones de McNamara en Rionegro y afirmó que el funcionario habría sido recibido en “fincas y haciendas” donde, según el presidente, fue expuesto a ambientes sociales propios de las élites antioqueñas.

El mandatario aseguró que algunas de estas figuras estarían vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico, señalando que esa supuesta cercanía distorsionaría la percepción del gobierno estadounidense sobre la realidad colombiana.

“Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EEUU en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino no podrá contarle a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora”, escribió el jefe de Estado.

Petro también acusó a sectores de poder en Colombia de haber sostenido lo que calificó como “un genocidio” mediante el paramilitarismo, y afirmó que, para encubrir esos crímenes, históricamente se buscó controlar medios de comunicación, Congreso y justicia.

“Para encubrir este genocidio necesitaban imperiosamente el poder. Dominar medios, congreso y jueces”.

El mandatario fue más allá al referirse a la política antidrogas de Washington, señalando que Estados Unidos no habría comprendido, según su visión, que “el narco está en el poder político de Colombia”. Petro aseguró que quienes realmente intentaban ayudar a enfrentar ese fenómeno fueron apartados, mientras que “amigos de los narcos” habrían sido acercados a autoridades estadounidenses.

Asimismo, el presidente instó a McNamara a “despabilar” y no dejarse llevar por el “embrujo” del país ni por los anfitriones que lo reciben en Antioquia. Citó como ejemplo el caso de Santiago Uribe Vélez para advertirle sobre las consecuencias de relacionarse con sectores que él asocia con estructuras criminales.

“El enviado de EEUU en Bogotá debería despertarse, lo emborrachan con salsas y fiestas y lo comprendo, es el embrujo de Colombia y su belleza, pero ojo, todo colombiano despabila, debe entender lo que pasa aquí para que sea buen oído y visión de su gobierno. Despabile y busque la realidad como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina es abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos”.

Petro, quien recordó el pasado militar del diplomático en fuerzas especiales, afirmó haberle mostrado una prenda del sacerdote Camilo Torres Restrepo durante un encuentro previo. Según lo manifestado, le entregó un objeto simbólico como gesto de respeto, pero decidió devolverlo tras sentirse “decepcionado”.

Finalmente, Petro sostuvo que él “hace suyo” el juramento de las fuerzas especiales estadounidenses de luchar contra la opresión, recordando que, a su juicio, esa opresión en Colombia fue ejercida por alianzas entre sectores estatales y grupos paramilitares, alianza que, asegura, su Gobierno ha desmontado.

“Hago mio el juramento de las fuerzas especiales de EE.UU.”