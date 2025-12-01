Tras la falla que detectó Airbus en una de las familias de sus aeronaves, las actualizaciones del software a aviones de la aerolínea Avianca avanzan a buena marcha, sobre la noche del domingo 30 de noviembre habían avanzado en un 82 %, ahora este lunes esa cifra subió a 90 % volviendo casi a la normalidad luego del incidente que obligó a la cancelación de múltiples vuelos hasta el 7 de diciembre.

“Gracias al trabajo de los técnicos especializados de Avianca, en tres días la aerolínea ya ha logrado la actualización del software de cerca del 90 % de la flota afectada, avanzando en el cumplimiento de la orden de Airbus”, señaló la aerolínea colombiana mediante un comunicado.

En ese sentido, manifestaron que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de software desde Francia por parte del fabricante Airbus, envío en la que también participó la DIAN.

Aunque no precisaron fecha del restablecimiento normal de las operaciones, indicaron que trabajan “para recuperar completamente la operación lo más pronto posible”.

De momento se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros -de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia, según datos de Avianca y que han sido reubicados en vuelos de la misma aerolínea y de otras compañías.

La aerolínea ha puesto a disposición de sus clientes afectados un “plan de atención integral” que incluye:

El incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas.

El aumento de la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.

La implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes.

“Gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre. Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor. Los esfuerzos de todo el equipo, en especial de los más de 2.500 técnicos, siguen enfocados en recuperar la totalidad de la operación lo más pronto posible”, cerraron la comunicación.