Una hora después de que el precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño desmintiera cualquier información sobre su renuncia a la contienda o que lo hayan retirado de la misma, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado retirando al precandidato de la lista de aspirantes presidenciales, lo que le dio un giro de 180 grados a esta situación que ha levantado varias reacciones en el sector político.

Mauricio Gómez Amín se retira de la carrera presidencial y se adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella

En el comunicado de seis puntos, la colectividad afirma que el pasado sábado el expresidente Uribe recibió una llamada del precandidato Abelardo de la Espriella en la que el abogado le confirmó que Uribe Londoño le informó su decisión de retirarse de la campaña para adherirse a la suya.

Ese mismo día, según el comunicado de prensa, el exmandatario recibió un mensaje de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y también precandidato Miguel Uribe Turbay, en el que le informó que estaba por tomar una decisión “muy seria con su familia”, por lo que se excusaba de participar en el foro del domingo y le pedía una reunión de 10 minutos el lunes.

Sin embargo, dicha reunión no se pudo realizar por motivos personales del expresidente Uribe. En la mañana de este lunes, “el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con Uribe Londoño, a quien le anticipó que le enviaría unas preguntas vía WhatsApp”, sin especificar de qué se trataban.

No obstante, en el último punto el partido político confirma que retira a Uribe Londoño de su lista de precandidatos. “Al agradecer la franqueza del Dr. De la Espriella, el Centro Democrático anunció que continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín", se lee en el mensaje.

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que:



1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella.



2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

“Sigo firme en mi aspiración”

Instantes después de que el Centro Democrático publicara el comunicado, el precandidato Uribe Londoño subió un video a sus redes sociales reafirmando lo que había dicho más temprano: no ha renunciado a la campaña ni tampoco a la colectividad.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso”, comenzó diciendo en la grabación.

Sin mencionar a Abelardo de la Espriella confirmó que ha mantenido algunas conversaciones para “construir la unidad nacional” y criticó duramente esta decisión de la colectividad del expresidente Uribe.

“He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como yo lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”, concluyó.

Lo reitero: ni renuncio, ni me renuncian. pic.twitter.com/Ny4C7Wbi9D — Miguel Uribe (@migueluribel) December 1, 2025

Diferencias entre Uribe Londoño y el Centro Democrático

En días pasados, el precandidato Uribe Londoño reveló algunas diferencias con el partido por la firma chilena CADEM que fue contratada por la colectividad para que realice un estudio cuantitativo con el que se elija a su candidato en las elecciones presidenciales de 2026 y cuyos resultados serán anunciados en diciembre.

“La firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del partido a la consulta de marzo”, expresó el Centro Democrático en un comunicado.

El precandidato aseguró que el partido no le notificó sobre las acciones que está tomando de cara a las elecciones del 2026.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido @CeDemocratico sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada", explicó en su cuenta de X.

De acuerdo con Uribe Londoño, no es su “intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir“.

“Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición.A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto que inició mi hijo Miguel y que ustedes han acompañado con tanto amor, les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa”, concluyó en ese momento, dejando ver que existían algunas tensiones por las decisiones de cara a los comicios presidenciales.