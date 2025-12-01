Dos hombres muertos y uno más herido fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que las víctimas son los hermanos Lenny Miguel Pitre Ruiz, 48 años y Miguel Andrés Pitre Ruiz, 40 años, abogado y Asesor de Despacho de la Gobernación de La Guajira. Por su parte, el lesionado responde al nombre de César Curvelo.

El siniestro vial se registró en la mañana de este lunes 1 de diciembre en la vía Manaure – El Pájaro, en el tramo que conduce hacia Riohacha.

La información preliminar da cuenta que, las víctimas se desplazaban en una camioneta tipo pickup, color gris, placas DFK-872, cuando por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la misma y el vehículo terminó volcado en una cuneta tras salirse de la vía.

Se conoció que los ocupantes alcanzaron a ser trasladados hasta el hospital Nuestra Señora de los Remedios, pero los dos hermanos ya no tenían signos vitales, según el parte médico. En el mismo centro asistencial se encuentra bajo pronóstico reservado, el sobreviviente de la tragedia.

En estos momentos, las unidades especializadas adelantan las labores de inspección técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan establecer las causas del hecho.