El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que su abogado asumió la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta “víctima del asesinato estadounidense” en uno de los ataques de Washington contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe.

Leer también: A juicio alias el Hermano, uno de los presuntos articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad”, escribió Petro en X.

El mandatario agregó que “la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”.

En otra publicación reiteró su acusación a Estados Unidos de llevar a cabo “un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad”, en los 20 ataques en el Caribe y en el Pacífico anunciados por la Casa Blanca desde agosto, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, en los que han muerto más de 80 personas.

“Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar”, señaló.

Abogados estadounisenses de los dos partidos se unen para examinar la política del secretario de guerra de Trump que ha ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo sus ordenes directas



Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

El Gobierno colombiano identificó a Carranza, un pescador “pobre” de la ciudad caribeña de Santa Marta, como una de las víctimas del bombardeo estadounidense del pasado 16 de septiembre.

Importante: “Bonilla y Velasco direccionaron contratos a cambio del apoyo a los intereses del Gobierno en el Legislativo”

En los últimos meses, Petro ha subido el tono frente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por las diferencias en política migratoria, la lucha antidrogas y el apoyo de Washington a Israel.

Las tensiones escalaron a finales de septiembre, cuando EE. UU. decidió revocarle el visado a Petro y retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que en el último año cooperaron en la lucha contra el narcotráfico.

La Administración Trump también incluyó al presidente colombiano y a varios de sus allegados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.