La fiscal delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, arrancó este lunes la imputación de cargos contra el ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Se trata de los más altos ex funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro presuntamente implicados en el caso de la corruptela gubernamental, en el que también han sido judicializados el ex director de la Unidad, Olmedo López; la ex alta consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Carlos Ramón González; y el ex director de Función Pública, César Manrique, entre otros.

La audiencia se cumple en el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla comparece de manera presencial, y Velasco virtualmente.

Ante la magistrada Aura Alexandra Rosero, la fiscal Patiño aseguró que “los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones Primera y Séptima del Senado, y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el Legislativo”.

Para la delegada del ente acusador, hubo un “pacto criminal en el que ambos ofrecieron a determinados parlamentarios dirigir, tramitar y priorizar proyectos contractuales que cursaban ante Invías y Ungrd, a cambio de que apoyaran según el caso, las propuestas legislativas presentadas por el Gobierno”.