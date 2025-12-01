A cinco meses de las elecciones presidenciales el ajedrez político continúa moviéndose, eso es lo que deja ver la reciente encuesta realizada por Invamer que posiciona al izquierdista Iván Cepeda delante en la carrera electoral, seguido de Abelardo De la Espriella y cierra con Sergio Fajardo.

Pero antes de los comicios de mayo próximo hay las consultas interpartidistas en la que se decantarán los cerca de 100 candidatos reportados por la Registraduría Nacional que se han inscrito para esta jornada electoral que ya empieza a tomar forma con el sondeo.

A la pregunta “Si las elecciones a la Presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”: el 31,9 % respondió por Iván Cepeda; 18,2 % por Abelardo de la Espriella y el podio lo completa el centrista Sergio Fajardo con 8,5 %.

A estos tres le siguen figuras como Miguel Uribe Londoño con un 4,2 %; Claudia López, 4,1 %; Vicky Dávila, 3,7 %; Juan Carlos Pinzón, 2,9 % y Germán Vargas Lleras, 2,1 %.

El sondeo también preguntó por varios hipotéticos escenarios de cara a una segunda vuelta, primero planteó a Cepeda, De la Espriella y Fajardo como los únicos candidatos y quien continúa liderando es el candidato del Pacto Histórico (45,6 %), le sigue el ultraderechista De la Espriella (25,6 %) y cierra Sergio Fajardo (24,9 %). Mientras tanto el 3,8 % votaría en blanco y el ,1% respondió “otros”.

A quien no parece irle también sería al abogado que si se enfrentara al exalcalde de Medellín no saldría muy bien librado. Fajardo encabezaría con 51,7% de los votos, mientras que el del movimiento Defensores de la Patria quedaría relegado a un 38,9 %.

Cosa distinta pasa en una hipotética segunda vuelta que enfrente a la izquierda con el centro: Cepeda ganaría con una diferencia corta (48,9 %) al tiempo que Fajardo le sigue muy de cerca (46,4 %).

La encuesta Colombia Opina #19 fue realizada por la firma Invamer S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio que consultó a 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

Invamer Ficha técnica.