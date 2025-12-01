Indignación ha generado las recientes declaraciones del alcalde del municipio de Ayapel, en Córdoba, Hugo Pinedo Contreras, tras haber descalificado a sus contradictores políticos llamándolos “homosexuales”.

Lea también: Video: así fue el momento exacto del frustrado robo en joyería de Bucaramanga que dejó dos muertos

Fue a través de un supuesto video que circula ampliamente por redes sociales donde Pinedo Contreras se refiere al “grupo de los barbones”, que serían sus opositores que “tanto me ataca porque todos los días me sacan una publicación en contra”.

Pero eso no fue lo que enfureció a la comunidad de la municipalidad cordobés, sino al referirse a sus contradictores políticos como “homosexuales” e insinuando que probablemente estén “enamorados de mí porque yo no le encuentro otra explicación”.

Lea también: Revelan identidades de los asaltantes que intentaron robar joyería en Bucaramanga: al menos dos son barranquilleros

“Claro, ahí hay uno que fue novio de un aspirante a Consejo mío, que allá se le metía en la hamaca, en el totumo, a medianoche se le pasaba para la hamaca el aspirante a Consejo mío y todo el campesinado sabe quién es”, cuenta el burgomaestre

Y se atreve a decir nombres, menciona a Camilo Daza, el que sería el que “encabeza el grupo de los barbones”. Es más, se refiere al sujeto de forma despectiva haciendo gracia de su aspecto físico: “Tiene agotado un minoxidil (producto para hacer crecer el cabello) en Ayapel de tanto echarse aquí en los cachetes para que le salga barba, porque es el que encabeza ese grupo”.

Lea también: Cuando los sueños no tienen edad: el triunfo académico de Carmelo Valencia

Y ahí acabaron sus insultos para Daza del que dijo que con él duermen en “cuarto de él toditos juntos” haciendo referencia a otros hombres “Mucho cuidado Camilo, te termina dejando la mujer por estar encerrado dos y tres días con los “barbones” en cuarto tuyo”, cerró el alcalde.

El corto video ha generado toda una ola de indignación en contra de la administración municipal que utiliza una orientación sexual diversa para descalificar a sus oponentes que cuestionan la gestión del alcalde municipal.

De momento, Hugo Pinedo no se ha referido respecto al asunto que lo tiene en ojo del huracán.