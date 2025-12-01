El sonido de las balas alertó a las personas que se encontraban en el centro comercial Colors 61, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, este 1 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, las detonaciones fueron provocadas por sujetos armados que realizan un hurto en una importante joyería en el interior del establecimiento.

Leer más: Supersalud anuncia ‘Plan de Choque Nacional’ para enfrentar crisis en entrega de medicamentos

Sobre estos hechos, el teniente coronel Ricardo Chaves, de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que en total eran cinco personas las que ingresaron al centro comercial, y luego a la joyería, donde cometerían el robo.

Los sujetos fuertemente armados llegaron al establecimiento y rompieron las vitrinas con un objeto contundente, lo que les permitió acceder rápidamente a las joyas.

Lea además: “En haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino”: Petro contra John McNamara

“Ingresaron y hurtaron varios paños con diferentes joyas”, dijo el uniformado, además señaló que el valor de lo hurtado asciende en los 30 millones de pesos.

Durante la huida, los delincuentes intimidaron a las personas que se encontraban en el centro comercial realizando disparos; por lo que una persona resultó herida. La bala se alojó en una de sus pantorrillas.

No olvide leer: Fiscalía solicita detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso Ungrd

“Su herida no registró mayor gravedad”, explicó el teniente coronel Ricardo Chaves, quien aseguró que la víctima fue transportada a un centro asistencial.

Luego de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta un operativo para dar con el paradero de los responsables del millonario robo.

Asimismo, son analizadas las cámaras de seguridad del establecimiento para lograr identificar a los criminales.

Lea además: Condenan a 36 años a la mujer implicada en asfixiar a su bebé en una playa de Santa Marta

Vale mencionar, que el pasado viernes 28 de noviembre también se registró un intento de atraco en una joyería del Centro Comercial Cuarta Etapa, en el norte de Bucaramanga.

El asalto derivó en una balacera dentro del establecimiento, en la que murieron el intendente de la Policía Fredy Leal y uno de los asaltantes.

La grabación, de un minuto y 32 segundos, evidencia cómo dos de los delincuentes ingresan primero a la joyería fingiendo ser pareja: él, hablando por teléfono; ella, vestida como con un uniforme de azul oscuro. Ambos solicitaron ver varias joyas, manteniendo la apariencia de clientes para distraer a los empleados.

Minutos después entraron dos hombres más, uno con camisa amarilla y otro con camisa blanca. En ese punto iniciaron la intimidación contra las vendedoras, sacando pistolas y guardando las joyas en una bolsa grande, mientras uno de ellos vigilaba el entorno para evitar que alguien ingresara.