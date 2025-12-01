La Superintendencia Nacional de Salud anunció este lunes un ‘Plan de Choque Nacional’ para garantizar, de manera inmediata, que los colombianos reciban oportunamente los tratamientos que necesitan.

Según la entidad, este plan permitirá enfrentar la crisis en la entrega de medicamentos, que se ha venido agudizando en los últimos meses.

El ‘Plan de Choque Nacional’ tendrá una duración inicial de nueve meses y cobertura en todo el país, obligando a las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales a actuar de forma coordinada y bajo estricta vigilancia.

“La Superintendencia asumirá el liderazgo técnico y sancionatorio del proceso, con facultades para tomar medidas inmediatas cuando detecte riesgos para la vida o la dignidad de los usuarios”, añadió la Supersalud.

La Supersalud aseguró también que ya activó en los territorios una batería de medidas que buscan cambiar la dinámica del sistema.

Cuatro propósitos de la Supersalud

La Superintendencia de Salud indicó cuatro propósitos, que a su criterio, marcan una intervención “sin precedentes” en la cadena farmacéutica del país:

Garantizar que cada fórmula médica se cumpla, sin interrupciones y con estándares de calidad.

Eliminar las causas de las demoras en la entrega de medicamentos, desde fallas administrativas hasta problemas de liquidez.

Agilizar y cerrar definitivamente las PQR relacionadas con medicamentos, una de las mayores preocupaciones de los usuarios.

Blindar los recursos públicos del sistema como la UPC para evitar desvíos, glosas injustificadas o usos irregulares.

Asimismo, la entidad realizará mesas técnicas obligatorias para destrabar las polémicas que afectan directamente la entrega de medicamentos a en Colombia.

Además, otra de las medidas será la revisión detallada del flujo de recursos para detectar anomalías financieras, retrasos en pagos o conductas que pongan en riesgo la continuidad del servicio.