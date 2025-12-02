Fabiana Karina Rincón, de 35 años, ingeniera ambiental y excandidata a edil, fue víctima de un violento ataque el pasado lunes 22 de septiembre por parte de su pareja, José Urbano Medina Villa, dentro del apartamento que ambos compartían en el conjunto residencial Prados de Capellanía, en Fontibón.

Lea más: Avianca informó que 233 vuelos han sido impactados con el fallo de los A320 detectado por Airbus

De acuerdo con las autoridades, José Urbano atacó a Rincón en varias ocasiones con un martillo. Tras la agresión, huyó del apartamento, pero horas después se entregó de manera voluntaria en el CAI de Hayuelos, donde fue detenido.

La agresión dejó a Rincón con serias lesiones en el rostro. En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la mujer expresó los aterradores momentos vividos y recordó que conoció a Medina Villa, 15 años mayor que ella, en un entorno laboral, donde desde el principio evidenció un comportamiento dominante y controlador.

“Extremadamente celoso, hackeaba mi WhatsApp, mi Facebook, mi correo. Me celaba con absolutamente todo. Cuando tomaba, tenía comportamientos raros y se transformaba; era en esos momentos cuando quería abusar de mí, cuando me tomaba a la fuerza, me desnudaba o me gritaba”, expresó.

Ver más: ¿Pacto Histórico propuso la creación de un billete con el rostro de Gustavo Petro?

Asimismo, Rincón explicó que su relación con Medina estuvo caracterizada por frecuentes rupturas y reconciliaciones, durante una de esas etapas, quedó embarazada. Tras el nacimiento de su hija, la pareja retomó la convivencia por más de tres años, aunque con el tiempo la situación se agravó aún más.

Fabiana manifestó que, a mediados de 2023, “agredió a mi mamá, agredió a la bebé y me agredió a mí. Con la rodilla me lastima el rostro”. Tras este incidente, presentó una denuncia y consiguió una orden de restricción, aunque él mantenía el derecho de visitar a su hija.

Por otro lado, el día del ataque coincidía con el cumpleaños de Rincón. Ella regresó a su apartamento después de salir con amigos y se encontró con su expareja allí. “Pasé a mi habitación, me quité el pantalón para ponerme la pijama. Él ingresa rápidamente, rompe la prenda por completo. Le dije: ‘Estás rompiendo mi ropa’. Me mira y me dice: ‘Vagabunda”.

Lea también: Petro desafía a Trump y ordena “restablecer el servicio aéreo civil” con Venezuela

Seguidamente, el hombre empuñó un martillo y comenzó a golpearla. “Como al tercer martillazo logré agarrarlo, pero partió el palo con mi mano. Me rompió este hueso y otros. Yo solo quería detener el martillo. El palo cae, él lo recoge e intenta golpearme el abdomen. Luego sigue con la cabeza del martillo. Me tenía casi contra el piso y me daba en la cabeza”, expresó, agregando que finalmente perdió el conocimiento.

Asimismo, afirmó que durante el ataque el agresor empleó un alicate para sacarle dientes. “Es una parte que no recuerdo bien. Solo me acuerdo como del quinto martillazo, cuando me solté y quise ver a mi bebé”, dijo Rincón.

Finalmente, manifestó que, los ladridos de su mascota alertaron a un celador, quien acudió y logró salvarle la vida y añadió que, al abandonar el conjunto, José Urbano le habría dicho a su madre, “su hija está muerta. Ya quedó muerta en el apartamento. La acabé de matar”.