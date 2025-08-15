La espera terminó…Obvio Bobis, el nuevo sencillo de Martín Elías Jr junto a El Mono Zabaleta, ya está disponible en YouTube para el disfrute de los seguidores del vallenato. Este tema, escrito por Deiner Chamorro, revive el picante y la picardía del vallenato moderno con una historia de viveza femenina que, al final, no pudo esconderse.

Con frases como “Te salió mala la jugada, que con tus amigas andabas con otro te perdías…”, la canción retrata una traición descubierta con humor y ritmo, convirtiéndose en un relato musical con el que muchos, tal vez se sentirán identificados.

El videoclip de Obvio Bobis, dirigido por Andrés Rolong y producido por Heptágono, fue grabado en Valledupar, rindiendo homenaje a la capital mundial del vallenato. En esta producción, el acordeón de Daniel Maestre, representa ese toque auténtico y poderoso que caracteriza al vallenato.

“Así como me ayudó tu papá una vez con unos afiches para su primer CD al lado de Daniel Maestre, así te apoyo, sobrino de mi corazón. ¡Vamos pa’ lante!”, expresó El Mono Zabaleta en un post desde su perfil oficial en Instagram, en apoyo al joven talento de la Dinastía Díaz, Martín Elías Jr.

Desde su estreno, Obvio Bobis se perfila como el éxito de fin de año, hecho con el corazón del martinismo y el monismo para el disfrute de todos sus seguidores.