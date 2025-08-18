La actriz y cantante Bella Thorne volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir la propuesta de matrimonio que preparó para su pareja, el productor Mark Emms.
Ya ellos estaban comprometidos desde 2023, cuando él le dio un lujoso anillo de diamantes, pero esta vez fue Bella quien se arrodilló para entregarle un anillo simbólico.
En un post publicado junto a fotos y videos de la velada en Instagram, la artista escribió: “Hace tres años nos conocimos; un año después me propuso matrimonio y ahora, un año después, yo también”.
En las imágenes se aprecia a la pareja en una habitación decorada con globos en forma de corazón y velas, mientras Thorne sorprende a Emms con el emotivo detalle.
“Prefiero comer vidrio” o “Mana, ¿cómo le vas a pedir matrimonio tú?” y “Los hombres también merecen ser amados”, fueron algunos de los comentarios.
Asimismo, Thorne a través de sus historias en Instagram, escribió: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’, y la otra mitad: ‘¡Sí, poder femenino, esto es lo más tierno!’”.