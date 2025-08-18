En el capítulo 21, Abrahan Flórez fue eliminado del Desafío Siglo XXI, tras enfrentarse en el Box Negro contra Juan, Cris y Potro.

Google Translate quiere competirle a Duolingo: esta es la nueva función para aprender idiomas en la app

Carnaval de la 44 lidera participación en el Festival Nacional de Colonias en Casanare

70 años de una candela que encendió Alejo y avivó Totó

El arquitecto de 26 años siempre fue tema de polémica en las redes sociales por sus decisiones estratégicas que dividieron las opiniones de los televidentes y a los exparticipantes del reality.

Uno de los episodios más recordados fue cuando le puso el Chaleco de Sentencia a Pineda, decisión que despertó duras críticas.

Una de las participantes que lo criticó fue Valkyria, campeona del Desafío The Box 2022 y recordada capitana del equipo Beta.

A través de TikTok, la exganadora le dejó un mensaje: “Tiene un ego no sé de cuántos metros, un ego gigante (...) Por ahí dicen que la mejor manera de conocer a alguien de verdad es darle un tris de poder (...) El hombre está loco, está enfermo de poder”.

Tras escuchar sus palabras, Flórez respondió en el programa El sentenciado del siglo: “Puede que tenga razón en que el poder revela a las personas, pero hay que ver las circunstancias en las que se tomó esa decisión”.

Asimismo, el ganador del Desafío 2019, Jerry Karth, reaccionó con ironía al anunciar que haría una fiesta para celebrar la eliminación de Flórez. Abrahan respondió con humor: “Ojalá haya pasado bien en la fiesta y que nos invite a la próxima, y celebramos todos”.

Sin embargo, Marlon Duque, quien fue expulsado del Desafío 20 Años por ocultar una barra de proteína, salió en su defensa recordando que cuando Abrahan cedió un punto en el Box Rojo, lo hizo para evitar un castigo colectivo.