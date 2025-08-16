Con el propósito de ofrecer nuevas herramientas a sus usuarios, Google está desarrollando funciones adicionales para su aplicación Google Translate, con la que busca brindar una experiencia diferente para las personas que quieran aprender nuevos idiomas.

Leer más: Credential stuffing: el riesgo de repetir contraseñas y cómo protegerse

Se trata de “Practice”, una herramienta enfocada en la enseñanza de diferentes lenguas, que está disponible para los usuarios de dispositivos móviles.

Esta herramienta, que se centra en ofrecer una experiencia más interactiva y educativa, ayudaría a los usuarios a practicar su fluidez a través de ejercicios prácticos que incluyen traducción y pronunciación.

No olvide leer: Colombia, el tercer país más ciberatacado en América Latina en el primer semestre de 2025

La función permitirá interactuar de manera más dinámica con las frases y vocabulario que necesitan dominar, a diferencia del enfoque tradicional de solo traducir textos o frases.

“Practice” pone en la mira a plataformas de aprendizaje de idiomas como Duolingo, que han dominado el mercado durante años. Google busca aprovechar su vasta base de usuarios y su dominio en la tecnología de traducción para ofrecer una alternativa gratuita.

Lea además: ¿Qué hacer si recibe una llamada con el prefijo +234 de WhatsApp?

Además de la mejora en la interfaz y las herramientas, Google Translate también se integrará con otras aplicaciones y servicios de Google, como Assistant y Search, para ofrecer un aprendizaje más fluido y accesible desde cualquier dispositivo.

Si bien Duolingo y otras plataformas especializadas siguen ofreciendo cursos estructurados, la incursión de Google Translate abre otra alternativa, para los usuarios a la hora de elegir cómo aprender un nuevo idioma.