El desfile de carrozas del Festival Nacional de Colonias de Villanueva, Casanare, tuvo como gran protagonista a la Colonia Costeña, liderada por el Carnaval de la 44.

Lea también: Barranquilla fortalece la atención primaria con Equipos Básicos en Salud para más de 420 mil hogares

La fiesta nacional reúne a las nueve colonias del país con el propósito de destacar la herencia cultural de cada región. En esta primera oportunidad, la fiesta más auténtica y tradicional de Barranquilla participó con su monarquía y la cumbiamba Prende la Vela.

La Reina del Carnaval de la 44, Sharon Esquiaqui, hizo su aparición en un carroza que rindió tributo al Junior de Barranquilla, a las especies animales nativas de la región y a símbolos como: el sombrero vueltiao, las tamboras y otros elementos musicales que enriquecen el folclor del Caribe. La obra titulada “Tierra y Tambor” fue ovacionada por el público llanero y visitantes a esta festividad que celebra 35 ediciones.

cortes

“Es un honor para mí recibir tanto cariño en una región que no es la nuestra, sentir que la gente quiere, conoce y se apropia de nuestra tradición, de nuestro Carnaval, me hace sentir orgullosa y me motiva a seguir llevando esa riqueza cultural a otras regiones del país y a otros lugares del mundo”, expresó la Reina.

Lea también: José Raúl Moreno ascendió como nuevo jefe del Despacho Presidencial tras salida de Alfredo Saade

El movimiento de la carroza permitió que el público a lo largo de los casi 4 kilómetros de recorrido pudiera apreciar las manifestaciones naturales y artísticas que representan al Caribe colombiano.

Por su parte, el Rey Momo, Luis Mauricio Aragón y los Reyes Infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino recorrieron el desfile y bailaron cumbia al son de los tambores mientras interactuaban con los asistentes.

De esta manera, el Carnaval de la 44 prepara una ruta por las ferias y fiestas más importantes nacionales e internacionales bajo su estrategia: #ElBordilloTraspasaFronteras, con el ánimo de que cada vez más el público se conecte con el Carnaval de Barranquilla a través de las manifestaciones auténticas que lidera el Carnaval del Bordillo.

El Festival Nacional de Colonias se ha consolidado como uno de los eventos culturales más representativos de ese departamento, logrando reunir a cerca de 80 mil personas durante sus tres días de programación.

Lea también: Procuraduría abrió indagación para esclarecer presuntas actuaciones irregulares de militares contra la senadora Aída Quilcué