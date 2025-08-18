Han pasado tres años desde que Shakira y Gerard Piqué decidieron poner punto final a su relación, pero todavía siguen unidos por asuntos que trascienden lo sentimental. Se trata de sus hijos y un patrimonio inmobiliario que, poco a poco, van liquidando.

Según confirmó el diario ABC, la cantante barranquillera y el exfutbolista lograron vender una de las tres mansiones que adquirieron en Esplugues de Llobregat, un exclusivo sector a las afueras de Barcelona. La transacción superó los 3 millones de euros (14 mil millones de pesos aproximadamente), lo que marca un avance en el proceso de deshacerse de los bienes que compartieron durante más de una década.

Cuando eran pareja, Shakira y Piqué habían planeado unir las tres viviendas para levantar un gran complejo familiar donde también tendrían espacio sus padres y el personal de servicio. Sin embargo, la separación truncó ese proyecto y dejó las casas a la deriva.

De las tres propiedades, la pareja se ha desprendido ya de una, aunque aún permanecen en el mercado dos residencias que, por sus dimensiones y lujos, se han convertido en las más difíciles de colocar. Cada una cuenta con 715 metros cuadrados, seis habitaciones, cinco baños, piscina privada, gimnasio, sala de cine y hasta un estudio de grabación, un detalle que bien refleja el mundo artístico de la barranquillera. El conjunto en su totalidad tiene un valor que supera los 10 millones de euros.

A diferencia de otras operaciones, la venta se ha manejado con discreción. Ni carteles de “se vende” ni intermediarios visibles. La consigna de ambos es salir de estas propiedades sin hacer ruido.

La separación entre Shakira y Piqué en 2022 estuvo marcada más por las disputas sobre la custodia de sus hijos que por lo económico, pues sus finanzas siempre se llevaron de manera independiente. Tras un acuerdo, la artista se instaló en Miami junto a Milan y Sasha, mientras Piqué permaneció en Barcelona. Liquidar este patrimonio común representa para muchos un paso más hacia la definitiva desvinculación entre ambos.

Como dato adicional, el exjugador adquirió para sus padres una mansión contigua al complejo (más de 600 metros cuadrados construidos en 2013), aunque esta ya no forma parte de los bienes compartidos con la cantante.