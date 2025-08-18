La boda del año sin duda alguna será la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El astro portugués y la modelo confirmaron que llegarán al altar.

Con la fotografía de un gran anillo de compromiso, Rodríguez publicó la noticia a través de sus redes sociales.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, dice la fotografía. La publicación superó rápidamente los dos millones de ‘me gusta’ y felicitaciones de seguidores de todo el mundo.

De acuerdo con estimaciones de las revistas ¡Hola! y Forbes, la joya entregada por el ‘Comandante’ tendría un valor superior a los 6 millones de euros (más de 28 mil millones de pesos colombianos), sin contar los diamantes laterales que lo hacen aún más exclusivo.

Expertos en marcas y eventos de lujo, como Dylan Davey, aseguran que el enlace podría superar los 11 millones de euros en costos, considerando vestidos de alta costura, seguridad de primer nivel y locación de ensueño.

¿Lionel Messi será invitado a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La lista de invitados buscará reunir a lo más selecto del deporte y el espectáculo. Entre los nombres que ya suenan figuran Lionel Messi, David Beckham, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Mientras, se espera que sea el evento impresionante del año. Los seguidores recordaron que Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 en una tienda Gucci, donde ella trabajaba.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, contó en la serie de Netflix.

Actualmente tienen cinco hijos: Alana Martina y Bella Esmeralda, además de Cristiano Jr., Eva y Mateo.