El cantante Maluma se hizo viral en redes sociales por una confesión personal sobre su vida familiar.

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Desde que se convirtió en padre, el artista ha mostrado una faceta más íntima y reflexiva, dejando claro que su visión de futuro ha cambiado de manera significativa.

La llegada de su hija Paris marcó un antes y un después en la vida del intérprete, quien ahora prioriza su rol como padre por encima de otros aspectos de su carrera.

En una conversación reciente junto al cantante Jay Wheeler, el colombiano habló abiertamente sobre su deseo de ampliar su familia.

¿Cuántos hijos quiere tener Maluma?

Entre risas, el artista confesó que sueña con tener una familia numerosa. Según explicó, le gustaría tener al menos tres hijos y, si las circunstancias lo permiten, incluso hasta cinco.

“Me da como pena decir el número porque mi mujer es como: ‘ah, pero este cabrón, como si fuera él el que los va a tener’, pero yo sueño con mínimo tres hijos, máximo cinco”, reveló.

Entre risas, el artista confesó que sueña con tener una familia numerosa. Según explicó, le gustaría tener al menos tres hijos y, si las circunstancias lo permiten, incluso hasta cinco.

Asimismo, también dejó claro que esta decisión no depende únicamente de él.

Señaló que el embarazo implica un esfuerzo físico y emocional importante, por lo que cualquier decisión debe ser tomada en conjunto.

Además, explicó que su deseo de tener varios hijos está relacionado con la idea de que su hija crezca acompañada y en un entorno familiar amplio.