Después de semanas de rumores, finalmente se hizo oficial que BTS llegará a Colombia. La noticia fue confirmada por Páramo Presenta y OCESA.

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Esta noticia desató emoción entre los seguidores del grupo. La banda surcoreana, integrada por Jungkook, Kim Tae-hyung, Jimin, Kim Nam-joon, Suga, Kim Seok-jin y J-Hope, regresará a los escenarios como agrupación tras cumplir con su servicio militar y avanzar en proyectos individuales.

Este será el lugar donde se presentará BTS en Bogotá

El esperado show se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios más importantes del país. Las fechas confirmadas son: el viernes 2 de octubre de 2026 y sábado 3 de octubre de 2026.

Asimismo, el inicio de la venta general será el 10 de abril a las 10:00 a.m. Si desea estar en la preventa visite 2026bts.com

Estos son los precios de los concierto de BTS en Bogotá

Según la información oficial, los precios de las entradas arrancan desde $249.000 pesos colombianos, sin incluir cargos adicionales.

Además el pasado viernes 27 de marzo se estrenó en Netflix el documental BTS: The Return, que muestra el proceso de regreso del grupo tras varios años sin presentaciones conjuntas.

La producción ofrece un vistazo a la preparación artística de la banda y a los desafíos que enfrentaron antes de volver a los escenarios.