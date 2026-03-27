El reconocido actor Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anunció junto a su esposa Tay que serán padres por primera vez, tras varios años de relación.

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La pareja confirmó la dulce espera este jueves 26 de marzo, a través de sus redes sociales, donde compartieron una serie de imágenes que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

En las imágenes, publicadas en Instagram, el actor aparece posando junto a su esposa, vestidos de blanco, en un campo mientras sostienen las ecografías del bebé. En una de las fotos, el actor se inclina para besar el vientre de su esposa.

De inmediato los internautas reaccionaron a la publicación felicitando a la pareja y deseándoles que sean muy felices en esta nueva etapa.

La historia entre Lautner y Tay comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor, Makena Moore. Desde entonces, la relación avanzó rápidamente y se hizo pública ese mismo año, luego tras casi tres años juntos, el protagonista de Crepúsculo le propuso matrimonio en noviembre de 2021.

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“Y así, todos mis deseos se hicieron realidad”, escribió el actor en ese momento de su relación. Finalmente, la boda se realizó el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California.

La llegada de su primer hijo no ha sido una sorpresa para quienes han seguido de cerca a la pareja, pues en entrevistas previas, ambos habían manifestado su interés en convertirse en padres.