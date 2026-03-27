El regreso de J Balvin y Ryan Castro al estudio ha generado expectativa entre sus seguidores. Después de colaborar en el éxito de ‘Tonto’, los artistas vuelven a unir fuerzas con su más reciente lanzamiento, ‘Pal Agua’. Ryan Castro describe el tema como una canción que nos transporta a esa “vibra de J Balvin 2016”.

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Asimismo, la propuesta musical se mueve en un reguetón pausado, con letras que elogian a esa persona capaz de elevar tus emociones. ‘Pal Agua’ es un tema versátil: se puede disfrutar mientras organizas tu hogar, paseas sin rumbo, haces ejercicio o te dejas llevar en la pista de baile.

Además, el estreno también incluye un videoclip dirigido por Unjackalope y producido por Broken. Este visual parece marcar el inicio de una historia, con el primer capítulo titulado ‘Honor, un asunto de familia’. En él, Balvin recurre a su amigo para recuperar a una chica, pero la misión se presenta complicada.

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“Esto es un tema el hpta, una vibra j balvin 2016, disfrútenlo y vean el video que les dejamos una pista al final, este tema me encanta hace rato no hacía reggaeton en esta vibra, preparen los vestidos de baño para la Semana Santa puessssss, que temita que flow que saborrrrrrr, pa dedicar”, escribió Ryan Castro en su cuenta de Instagram.

La acogida del público ha sido positiva, y muchos especulan sobre la posibilidad de que esta dupla colombiana lance un álbum conjunto. Las publicaciones que comparten en sus redes evidencian una amistad sólida; tanto, que para Río, el hijo de Balvin, Ryan es considerado su “tío”.

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Finalmente, por ahora, los fanáticos deberán esperar para conocer los próximos pasos de esta colaboración. Lo que sí es seguro es que J Balvin y Ryan Castro ya se preparan para ponerle ritmo al verano.