En el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio, destacadas instituciones educativas y culturales de la ciudad se unirán para rendir homenaje a la vida y obra de uno de los más influyentes escritores y periodistas del Caribe colombiano.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de abril de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en el Paraninfo Manuel C. Escorcia y contará con la participación del Colegio Americano de Barranquilla, la Corporación Universitaria Reformada, el Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte y Voz Infantil – Hola Juventud.

La jornada iniciará con palabras de apertura a cargo de la rectora del Colegio Americano, Belkys Therán y del Rvdo. Milton Mejía, quienes darán la bienvenida a los asistentes a este espacio de reflexión cultural y académica.

El programa incluirá dos conversatorios: el primero, enfocado en la influencia del proceso educativo y comunicativo Voz Infantil – Hola Juventud; y el segundo, centrado en la vigencia de su pensamiento en los actuales entornos de comunicación digital.

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Como parte de la agenda, se contará con la participación especial de Margarita Cepeda, hija del escritor, quien compartirá una mirada cercana y familiar sobre su legado. Asimismo, intervendrá el profesor Julio Adán Hernández, en representación de los procesos juveniles vinculados al proyecto.

Uno de los momentos centrales será la proyección del audiovisual “Orgullo Caribe - Álvaro Cepeda Samudio”, producido por la Universidad del Norte, el cual será presentado y comentado por la doctora en Comunicación María Cecilia Reyes, quien guiará a los asistentes a través de una lectura contextualizada de la obra del autor.

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El evento se complementará con una exposición a cargo del Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico, que ofrecerá un acercamiento académico y visual a la vida y legado de este importante referente de la cultura colombiana.

Esta iniciativa busca fortalecer la memoria cultural, promover el diálogo intergeneracional y acercar a niños y jóvenes al pensamiento crítico y creativo de Álvaro Cepeda, cuya obra sigue vigente en los escenarios contemporáneos de la comunicación y la literatura.

El evento es de carácter académico y cultural, con entrada abierta para la comunidad interesada.