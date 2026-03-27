Cada 27 de marzo, los escenarios teatrales cobran relevancia en el mundo artístico, bajo la responsabilidad de actores que para salir de la cotidianidad, representan las emociones y distintas situaciones de la vida, con el propósito de entretener, educar y generar reflexión a través de una obra.

En el marco del Día del Teatro, se exalta la historia de la corporación grupo de teatro ‘Arro’conmango’, que celebra cuatro décadas de trabajo artístico. EL HERALDO dialogó con Brandon Palacios, administrador del Teatro La Sala y Ligia RIncón, directora de la corporación, quienes contaron la historia de esta compañía teatral.

‘Arro’conmango’ nace como una apuesta colectiva por el teatro independiente en Barranquilla, en un contexto donde el sector cultural buscaba consolidarse como una voz crítica y creativa.

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“El grupo surge desde la necesidad de generar espacios de expresión, formación y reflexión, en un momento en que los procesos culturales requerían mayor organización e identidad. Desde sus inicios, se consolidó como un proyecto de resistencia artística, profundamente conectado con lo social y lo popular”, contó Brandon Palacios.

Jesús Rueda

Entre sus fundadores figuran artistas como Luis Guillermo Henao, Manuel Sánchez, Pepi, Samrys Polo, Ligia Rincón y Zoila Sotomayor, quienes compartían una visión del teatro como herramienta de transformación social y construcción de ciudadanía.

Una grata evolución

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha transitado por diversos lenguajes escénicos, manteniendo la creación colectiva como eje central. Su propuesta ha incorporado nuevas dramaturgias, exploraciones corporales y recursos contemporáneos, sin perder su esencia crítica ni su vínculo con las realidades del Caribe.

“Actualmente, el grupo está conformado por un equipo interdisciplinario de actores, directores, dramaturgos, técnicos y gestores culturales, quienes asumen múltiples roles dentro de los procesos creativos y de producción. Esta dinámica ha permitido sostener un modelo de trabajo colaborativo y orgánico”, mencionó Palacios.

El proceso de montaje de sus obras parte de la investigación de temas sociales, históricos o poéticos, seguido por laboratorios escénicos basados en la improvisación y la exploración corporal. Posteriormente, se estructura la dramaturgia y se consolidan los ensayos hasta llegar a la puesta en escena.

Un legado que trasciende

Más allá de sus montajes, ‘Arro’conmango’ ha dejado una marca significativa en la formación de públicos y artistas en la ciudad. Su relación con el público barranquillero ha sido cercana y constante, apostando por propuestas accesibles que invitan a la reflexión.

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“El grupo ha participado en festivales nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos por su aporte cultural. Sin embargo, nuestro mayor logro ha sido la permanencia y el respaldo del público a lo largo de los años”, Dijo Ligia Rincón, directora de la corporación.

En el contexto actual, los retos del grupo pasan por la sostenibilidad de los procesos culturales, el fortalecimiento de la infraestructura teatral y la ampliación de públicos. Aun así, sus proyecciones se mantienen firmes.

“Celebrar 40 años no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir construyendo teatro con sentido”, dijo Rincón.

Jesús Rueda

Con esta conmemoración, Arro’conmango reafirma su lugar como referente del teatro en la Arenosa y como un espacio para la creación y la memoria.

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Se contará la historia de Arro’ conmango

Con una programación especial en el Teatro La Sala, la corporación grupo de teatro Arro’conmango celebrará desde las 5:00 p. m. de este viernes, sus 40 años de trayectoria.

El evento reunirá una agenda diversa que incluye feria cultural, exposición fotográfica, proyección de documental, una línea de tiempo sobre la historia del grupo y una intervención de muralismo en vivo.