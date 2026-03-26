La reconocida modelo Mara Cifuentes, quien saltó a la fama en Colombia con su participación en el reality ‘La Agencia’ de ‘Caracol Televisión’ en el 2019, respondió en una reciente entrevista varias preguntas sobre su identidad de género y su proceso mental y físico para enfrentar la disforia de género.

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La modelo trans confirmó, en la emisora ‘La Kalle’, que hace unos años se sometió a una feminización facial, que consiste en un conjunto de procedimientos quirúrgicos y estéticos que modifican los rasgos masculinos del rostro.

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Mara Cifuentes destacó que este procedimiento ayuda con la autopercepción, siendo clave en el proceso de transformación y aceptación como mujer transgénero.

También fue preguntada por los conductores del programa radial sobre si ya se había sometido a la cirugía de reasignación de género, es decir, la vaginoplastia. Ella confirmó que no lo ha hecho y que tener el miembro genital masculino la hace sentir como “una sirena”.

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“Siempre he dicho que hay una dualidad en mi cuerpo y yo veo a las sirenas como seres duales; es una manera de aceptarme porque nunca tuve mi reasignación de género”, dijo la modelo en el espacio radial.

Sostuvo que no ha querido someterse al procedimiento quirúrgico para cambiar sus partes íntimas como parte del proceso emocional y mental de aceptación de su cuerpo, pero no se opone a la idea de hacerlo alguna vez, pues reconoce la seguridad en sí misma que esto le representaría.

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“No me hice la reasignación de género, yo decidí seguir con mi cuerpo. Me siento sirena, fue solo como mi feminización facial... es una cirugía genial, es liberador, es quitarse un peso de encima. Te conectas”, señaló.

También recordó su paso por ‘La Agencia’ y afirmó que se desenfocó de la competencia, siendo una de las favoritas al premio mayor, al enamorarse de su compañero Nicolás Trujillo.

“Me puse a llorar por Nicolás, a enamorarme de él, concentrarme en Nicolás cuando literal... por eso te digo que el amor me mató”, lamentó.