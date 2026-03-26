La edición 2026 de Miss Grand Tailandia 2026 dejó a la audiencia y a los cibernautas impactados luego de un episodio en una de sus presentaciones en vivo.

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Se trató de la concursante Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, que mientras se presentaba en una de las galas en el escenario, se le salió su dentadura falsa.

En video quedó grabado el momento desafortunado en el cual la pieza de su prótesis dental se desprendió y cayó en sus manos. Evidentemente la noticia se hizo viral inmediatamente.

Redes sociales Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani

Pero lo mejor es que lejos de detenerse, la candidata mantuvo la serenidad y siguió como si nada hubiese pasado. Con discreción, se sacó la dentadura falsa y continuó su recorrido sin alterar su actitud ni perder la elegancia en escena.

¿Quién es Kamolwan Chanago?

Kamolwan Chanago es una modelo con formación en pasarela y actualmente ostenta el título de Miss Grand Pathum Thani 2026.

También es conocida como “Panda”. Su desempeño escénico, altura y dominio frente al público la han posicionado como una de las participantes destacadas dentro del certamen.