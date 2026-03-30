La modelo colombiana Mara Cifuentes compartió hace poco detalles de uno de los capítulos más difíciles de su vida como lo fue su lucha contra la adicción a las sustancias y el proceso que la llevó a recuperar el control.

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Durante una reciente entrevista con La Kalle, la también exparticipante de La Agencia: Batalla de modelos habló abiertamente sobre el periodo en el que el consumo se convirtió en parte de su rutina diaria.

Según relató, se trató de una etapa marcada por el desorden emocional y la dificultad para salir de ese ciclo. La modelo explicó que su situación estuvo influenciada por una personalidad impulsiva y por el entorno en el que se desenvolvía en ese momento, lo que facilitó el acceso constante a las sustancias.

Durante una reciente entrevista con La Kalle, la también exparticipante de La Agencia: Batalla de modelos habló abiertamente sobre el periodo en el que el consumo se convirtió en parte de su rutina diaria.

Esta combinación la llevó a perder estabilidad en varios aspectos de su vida.

“Consumía todo el día desde que me levantaba. No dormía, seguía derecho tres días”, dijo. Uno de los puntos más delicados de su testimonio fue cuando recordó cómo algunas relaciones personales influyeron en sus recaídas.

De acuerdo con su relato, ciertos vínculos afectivos terminaron siendo un detonante que la hizo retroceder en momentos en los que ya había avanzado en su proceso de recuperación.

Además, Cifuentes habló de episodios en los que su salud física y emocional se vio seriamente afectada, lo que la llevó a replantearse su situación y tomar decisiones para cambiar su rumbo.

“Ese es el momento que igual agradezco mucho porque me rompió, pero me hizo más fuerte”, explicó.

Asimismo, Mara confirmó que lleva varios años alejada del consumo, enfocada en su bienestar y en mantener una vida más estable. “Salir es duro, pero es posible”, reflexionó.