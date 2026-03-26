El cantante colombiano Manuel Medrano confirmó su regreso a Medellín con un concierto que promete reunir a cientos de fanáticos en la capital antioqueña.

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El artista, reconocido por éxitos como “Bajo el agua” y “Una y otra vez”, vuelve a los escenarios de la ciudad en medio de una nueva etapa musical y tras una serie de presentaciones en distintas ciudades del país y el exterior.

El regreso hace parte de Superior Tour, su nueva gira por Colombia con la que recorrerá distintas ciudades del país y presentará en vivo un repertorio que reúne los principales éxitos de su carrera.

Según se conoció, el show hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas, así como por sus más recientes lanzamientos, consolidando una propuesta que mezcla pop, soul y sonidos latinos que lo han posicionado como uno de los artistas más importantes de su generación en Colombia.

De momento, el artista confirmó dos fechas en el marco de su gira: la primera será en Bucaramanga, el 20 de junio, en el Centro de Convenciones Cenfer y la segunda será el 25 de junio en Medellín, en el Teatro Metropolitano.

El regreso de Manuel Medrano se suma a la agenda de grandes conciertos que continúan dinamizando la escena cultural de Medellín, reafirmando a la ciudad como uno de los principales epicentros musicales del país.

La preventa estará disponible desde el 26 de marzo a las 12 del mediodía y se extenderá hasta el 27 de marzo a la misma hora. La venta general iniciará el 27 de marzo a las 12 del mediodía, con todos los medios de pago habilitados.

¿Quién es Manuel Medrano?

El artista cartagenero es uno de los más reconocidos del pop latino contemporáneo, con un estilo que mezcla soul, pop y sonidos acústicos. Su gran salto llegó en 2015 con su álbum debut Manuel Medrano, que incluyó éxitos como “Bajo el agua”; “Una y otra vez” y “Afuera del planeta”.

En 2016 ganó dos premios en los Latin Grammy Awards: Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor.