Este jueves 26 de marzo, Andrea Valdiri llevó a cabo una celebración especial de 15 años dirigida a quince de sus seguidoras más cercanas. La iniciativa se realizó pocos días después del quinceañero de su hija Isabella, que tuvo lugar en La Serrezuela, en Cartagena de Indias.

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Asimismo, la celebración se llevó a cabo en el salon de evento Elegance, en Barranquilla y reunió a quince jóvenes de bajos recursos previamente seleccionadas.

Durante la fiesta, las participantes disfrutaron de diferentes actividades de entretenimiento y pudieron compartir con invitados especiales que se unieron al evento por invitación de la anfitriona.

Entre los artistas que dijeron presente estuvieron los cantantes Karen Lizarazo, Byordy y Twister El Rey, quienes animaron la celebración con presentaciones musicales.

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Además, las jóvenes asistieron vestidas con tonos pastel, siguiendo la temática de la fiesta, y compartieron espacios con Isabella y Adhara, hijas de Andrea, quienes acompañaron la celebración en varios momentos de la jornada.

Por otro lado, en cuanto a los regalos, las quinceañeras recibieron obsequios sorpresa durante la actividad, entre los que se incluyeron un kit de cuidado de la piel y un teléfono celular iPhone, noticia que causó gran emoción entre las asistentes.

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Finalmente, la barranquillera concluyó el evento compartiendo un mensaje a todos sus seguidores a través de su cuenta de X. “Ya esto en la cama. Estos feliz, puse el abanico para dormirme porque si no escucho un ruido, hermana, no me puedo dormir. Tengo tres o cuatro horitas para dormir, yo creo que tres. Tengo que estar en el Amazonas, trabajar, hermana, y trabajar. Dios mío, dame fuerzas por favor, no me abandones. Quedé feliz de esta noche tan espectacular. No les he contado todo, pero grabé un documental en YouTube que les va a encantar de esta fiesta tan maravillosa”.