Shakira vuelve a hacer historia al vender más de medio millón de entradas en pocas horas, desatando un fenómeno sin precedentes. Con fans viajando desde todo el mundo para ser parte de esta cita única, Live Nation y Shakira han decidido sumar dos nuevas fechas de manera urgente para responder a una demanda histórica y permitir que más personas vivan una experiencia que ya superó la dimensión de una residencia o una serie de conciertos.

Lo que está ocurriendo se consolida como el evento cultural más grande de Europa: una celebración masiva que une música, arte, comunidad y cultura a una escala inédita. Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta este viernes, a las 14:00 h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Producida por Live Nation España, la residencia europea se celebrará en el Estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, predefiniendo la propuesta de una residencia de una artista.

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Concebida como mucho más que una serie de conciertos, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante noches históricas. Cada fecha será parte de una experiencia mayor que convertirá esta residencia en uno de los hitos culturales más importantes del calendario internacional de 2026.

Durante la residencia, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades bajo el nombre ES LATINA: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

ES LATINA expandirá el impacto del proyecto mucho más allá del escenario principal y abrirá un espacio vivo. La Nación Latina no es un territorio geográfico, sino una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará la expansión global de su gira de 2026 con más fechas, entre ellas será la artista principal del esperado concierto Todo Mundo No Rio el evento. Mas masivo del entretenimiento mundial playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.

El anuncio llega después del histórico cierre de Shakira en la etapa mexicana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde rompió el recriad y reunió a 400.000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo el 1 de marzo, la mayor multitud registrada en la principal plaza pública de la ciudad según las autoridades.

Este hito se produjo apenas unos días después de completar una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira y vendiendo más de 800.000 entradas en esas fechas.

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La última noche contó con la aparición del invitado especial Beéle, con quien Shakira lanzó recientemente el sencillo ‘Algo Tú’, ampliando aún más esta nueva etapa de su carrera.

Estos logros se suman a un momento extraordinario para la superestrella global, quien recientemente fue nominada al Rock & Roll Hall of Fame.

Desde su lanzamiento en febrero de 2025, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha batido récords en todo el mundo, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano.