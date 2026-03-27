El sonido de las campanas de boda vuelve a retumbar en la farándula colombiana. La exreina y presentadora Daniela Vega confirmó en redes sociales que pronto llegará al altar tras compartir imágenes de su compromiso.

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La exseñorita Guajira no dudó en expresar su emoción y compartir fotografías del especial momento junto a su pareja. El escenario perfecto para la propuesta fue el Santuario de Fátima, en Portugal, pues la pareja se encontraba recorriendo varios países de Europa.

La publicación realizada por la expresentadora de ‘Noticias Caracol’ en la que se pueden observar las imágenes de la especial propuesta de matrimonio, está acompañada por un emotivo mensaje para su pareja.

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“El hombre que me honra todos los días como mujer y como mamá. Que nos entrega amor del puro a mí y a mi hija, con hechos, con presencia, con verdad. Él, que nunca me dejó espacio para la duda… porque respondió, con acciones, cada pregunta que alguna vez tuve sobre el amor.”, se lee.

“Con él, entendí que el amor no se dice tanto, sino que se siente. Se siente en la calma, en la certeza y en la forma en que todo encuentra su lugar. Es hogar. De los que no se buscan, pero que cuando llegan, lo hacen con contundencia, y sabes que ahí es.”, agregó.

Además, explicó las razones por las que su futuro esposo escogió Lisboa para la tan importante pregunta.

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“El hombre que me trajo hasta Lisboa para pedirme la mano en presencia de la milagrosa Virgen de Fátima. Un lugar que no solo es mágico, sino que ahora guarda uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Porque pudo ser París o en Roma, pero eligió hacer una parada más en este viaje, solo para llegar hasta aquí y hacerlo en un lugar inolvidable y milagroso y esto para mí, representa la bendición y el blindaje con el que decidimos empezar esta historia”, expresó.

Tras la noticia, decenas de amigos y seguidores le expresaron su felicidad por la noticia del compromiso.

“Dios y la Santísima virgen de Fátima los bendiga siempre! Ella es muy milagrosa!”; “Felicidades mi Dani!!! Que sigan siendo y haciéndose felices”; “Que belleza de mensaje mi Dani, te mereces este amor bonito. Felicidades en esta nueva etapa para ti”; “Te mereces lo mejor hoy y siempre. Que la vida te siga sorprendiendo bonito y que Dios los bendiga siempre”, fueron algunos de los comentarios.