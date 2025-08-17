El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de ‘Superman’ o la inolvidable Bernadette en ‘Las aventura de Priscila, reina del desierto’, ha fallecido a los 87 años de edad, informó este domingo su familia.

El artista deja “una obra extraordinaria, tanto como actor como como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declararon sus allegados en un comunicado.

“Solicitamos privacidad en este triste momento”, agregó la familia, que confirmó que Stamp falleció este domingo por la mañana.

El actor, nacido en el este de Londres en 1938, desempeñó diferentes trabajos en la capital británica hasta que logró una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, desde donde dio el salto a los escenarios teatrales del país con otro gigante de la interpretación, Michael Caine.

Su primer gran papel para la gran pantalla llegó con el film ‘Billy Budd’ (1962), lo que le valió una candidatura a un Óscar como mejor actor secundario y le lanzó a la fama internacional.

A partir de ese momento, participó en numerosos clásicos de la década de los 60, como ‘Escándalo en la aulas’ junto a Laurence Olivier), ‘El coleccionista’, ‘Modesty Blaise, superagente femenino’ o ‘Poor Cow’, el primer largometraje del director inglés Ken Loach.

Stamp llegó figurar entre los aspirantes a sustituir a Seán Connery en la franquicia de James Bond, pero sus ideas para el personaje “aterrorizaron” al productor Harry Saltzman, según confesó años más tarde el propio actor.

El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70, pero su carrera volvió a despegar con su papel como el General Zod en ‘Superman’ (1978), de la mano del director Richard Donner, y con la secuela ‘Superman II’ (1980).

En 1991, la directora española Pilar Miró le escogió para interpretar a Darman en su película ‘Beltenebros’, basada en una novela del escritor Antonio Muñoz Molina.

Y tres años más tarde, Stamp adquirió un estatus de culto al protagonizar el musical ‘Las aventura de Priscila, reina del desierto’ junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter, donde interpretaba a la drag queen trans Bernadette.