No para de ganar. La película ‘Un poeta’, dirigida por Simón Mesa Soto, se reafirma como el estreno nacional más importante y esperado del año tras obtener múltiples galardones en la 29ª edición del Festival de Cine de Lima PUCP, celebrado del 7 al 16 de agosto.

Este certamen, considerado uno de los más prestigiosos e influyentes de Latinoamérica, reunió a lo más destacado de la producción regional en un espacio que impulsa el diálogo cultural y la proyección internacional del cine latinoamericano.

En esta edición, la cinta fue galardonada con cuatro premios: el Premio APRECI (Asociación Peruana de la Prensa Cinematográfica) a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción, que reconoce a la obra más sobresaliente del año según la crítica especializada; el Premio del Jurado al Mejor Actor para Ubeimar Ríos Gómez, un docente que debuta en la actuación y cuya interpretación ha sido celebrada por su autenticidad y fuerza dramática.

Además del Premio Especial del Jurado, concedido a películas que dejan una huella artística y narrativa profunda; y el Premio del Jurado a la Mejor Fotografía para Juan Sarmiento, cuya cámara dota a la película de una estética visual intensa y cargada de significado.

Estos reconocimientos no solo consolidan el impacto de UN POETA en la crítica internacional, sino que también celebran su capacidad para abrir debates sobre el arte, la literatura y sus tensiones con las dinámicas de poder y el mundo contemporáneo.

Tal como lo expresó el crítico Carlos Esquives (Cine Encuentros): “Lo resto de ‘Un poeta’ es memorable, invocando otros tópicos como el retrato a una generación negligente y desorientada, la frágil relación entre un padre distante y una hija, y el movimiento contra el acoso sexual en su forma prejuiciosa y canceladora… Definitivamente, está en otra orilla respecto a su reciente película. El hecho es que ambas están entre lo mejor que se haya producido en Colombia recientemente”.

El Festival de Cine de Lima no solo celebró a ‘Un poeta’ como película, también reconoció a su protagonista. Docente en su vida cotidiana y ahora premiado como actor en su primera experiencia frente a las cámaras, Ubeimar Ríos resume en sus palabras la emoción de recibir un reconocimiento tan significativo en el Festival de Cine de Lima.

Con este nuevo reconocimiento en el Festival de Cine de Lima, ‘Un poeta’ continúa sumando hitos en su recorrido internacional. El productor Manuel Ruiz, quien presentó la película en Lima, señaló que “el público limeño amó la película, disfrutó mucho la proyección y se conmovieron mucho con la historia de Oscar Restrepo” corroborando que la película es una obra que trasciende fronteras y conecta con audiencias diversas.

El próximo 28 de agosto, el público colombiano tendrá la oportunidad de descubrir en la gran pantalla la fuerza de una historia que ya ha cautivado a críticos y espectadores en los festivales más importantes del mundo.

