El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus, encendió las alarmas en el club saudí tras confirmar que la lesión sufrida por el delantero portugués Cristiano Ronaldo es más grave de lo que se pensaba inicialmente.

El atacante luso sufrió molestias musculares durante el encuentro de liga frente a Al-Fayha, partido en el que tuvo que abandonar el terreno de juego en los minutos finales. En un principio, el cuerpo técnico consideró que se trataba de fatiga muscular y optó por sustituirlo como medida preventiva. Sin embargo, los exámenes médicos posteriores revelaron una lesión en el tendón de la corva.

“Después de las pruebas, vimos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo era más seria de lo que esperábamos”, explicó Jesus al referirse al estado físico del capitán del equipo saudí.

El técnico también informó que el futbolista viajará a España para continuar con su proceso de recuperación. Según detalló, el tratamiento se realizará en Madrid con un fisioterapeuta de confianza del propio Ronaldo, una práctica habitual cuando el jugador afronta procesos de rehabilitación específicos.

“Cristiano viajará a España, como ocurre con otros jugadores cuando necesitan tratamiento. Su lesión requiere trabajo en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que vuelva pronto para ayudar al equipo”, agregó el entrenador portugués.

La situación genera incertidumbre en el Al-Nassr, que se encuentra peleando por el liderato de la liga saudí. Además, la evolución del delantero será seguida de cerca debido a la cercanía de compromisos importantes tanto para el club como para la selección de Portugal.

Por el momento, el tiempo exacto de recuperación no ha sido confirmado, aunque medios europeos señalan que el periodo de baja podría extenderse hasta alrededor de un mes, dependiendo de la respuesta del jugador al tratamiento.