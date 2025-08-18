Paola Jara brilla en el escenario al ser la artista más destacada de la música popular, teniendo eco su voz en territorio colombiano e internacional. Es común el interés de sus espectadores por poner bajo el foco no solo su actuación en tarima sino también su vida privada, como lo es su matrimonio con el también cantante Jessi Uribe. Entre sus relaciones cercanas también existen las que mantiene con sus familiares, como es el caso de su exitosa hermana María Alejandra Zapata Jaramillo.

¿Quién es la hermana de Paola Jara?

María Alejandra Zapata Jaramillo, joven empresaria, modelo y comunicadora social, es la hermana menor de la interprete de Murió el amor. Más de 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram son testigos de su día a día como embajadora de su propia marca de cuidado capilar Coco Vital, proyecto que alterna con Eclipsar Inversiones, empresa de diseño de interiores y exteriores.

También suele compartir detalles de su lujoso estilo de vida al escoger como destino vacacional lugares turísticos como Inglaterra, Marruecos, Aruba, México, y algunas maravillas del mundo.

La antioqueña resalta la importancia de su familia como motor en su vida, dedicando mensajes de admiración hacia su hermana Paola Jara, por compartir su música en cada rincón del mundo, labor que ha desempeñado con esmero. Zapata, especialista en comunicación estratégica y marketing digital también hace parte del equipo de comunicaciones de la cantante.

“Siempre celebrándonos, apoyándonos y retándonos a ser mejores. 👭🏻❤️🥹Cada día te admiro más, eres maestra de vida; ayer sacaste lo mejor de ti como siempre y una vez más nos demostraste que si se puede.Gracias por inspirarme y enseñarme tanto. Te amo. Qué orgullo verte luchar y cumplir sueños”,fue una de las conmovedoras dedicatorias compartidas en redes.

A pesar de ser reservada con su vida íntima, María Alejandra deja entreabierta la puerta para confesar su amor por esposo, con quien llevaba varios años de noviazgo antes de dar el sí.

“El día que nos elegimos cambio todo, ahora estamos viviendo un sueño ese que planeamos con tanta ilusión. Gracias por tomar mi mano y hacerme la mujer más feliz del mundo, estoy segura que este será sólo el comienzo de una vida a tu lado.Cada día lo confirmo más Dios me ha premiado contigo, te amo y te amaré siempre.💕💍✨ ADM", dedicó en la publicación de su unión matrimonial llevada a cabo el 30 agosto del 2021.

María Alejandra Zapata, admirada por su belleza, se ha desempeñado en el modelaje como imagen de la marca de ropa deportiva de su hermana, Pjfitwear.

