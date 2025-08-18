El encuentro Vallenato Femenino, EVAFE en su edición dorada, escogió a la reconocida acordeonera Wendy Corzo, como soberana del Acordeón 2025, velada que tuvo lugar emblemática plaza Alfonso López de Valledupar.

La organización de este evento indicó que la Reina Soberana del Acordeón, es una distinción creada por el EVAFE como un tributo a la trayectoria de las talentosas acordeoneras profesionales, ganadoras en los recientes 10 años, del que es considerado el proceso de género más importante en la música vallenata.

Wendy Corzo, realizó una presentación llena de talento, de raíces étnicas y cargada de sabor vallenato y colombiano, en la que estuvo acompañada en algunos momentos del cantante arhuaco Kandi Maku y de Danny Ceballos, cantante de la agrupación Las Musas del Vallenato.

Cortesía Prensa Kandy Maku El cantautor Kandy Maku y la acordeonera Wendy Corzo serán la cuota musical ancestral en la COP16.

Es importante destacar la participación de las reinas EVAFE profesionales de anteriores años; Leydi Salgado, Loraine Lara y Nataly Patiño, quienes en medio de jolgorio y la alegría de los asistentes y acompañadas de su agrupación, hicieron una puesta en escena impecable. Mostrando así su proceso musical de muchos años, consolidándolas como unas importantes figuras del mundo musical.

De otro lado, el título de Reina profesional EVAFE 2025 fue para la joven María del Rosario Ortiz Rojas, oriunda del corregimiento de la Loma, municipio de El Paso, Cesar.

En otras categorías se destacaron: reina infantil, María José Arias, de Fusagasugá Cundinamarca; la aprendiz destacada, es la vallenata, María José Peña, mientras que la reina caribeña es Yorleidis Meza oriunda Corozal Sucre.

De igual forma, el cuadro de ganadoras lo componen la Reina EVAFE cantante, Sara Pacheco de Lorica Córdoba; en la nueva categoría Internacional, fue escogida la mexicana María de Jesús Suastes, y como compositora 2025, Yolanda Ariño, una carismática adulta mayor quien demostró que el talento trasciende todas las generaciones.

Este año estuvo la participación de la acordeonera japonesa Hiroko Kaku quien de nuevo regresó a Valledupar, robándose los aplausos y el cariño del público, igualmente de Querétaro México, María de Jesús y su grupo Cortado.