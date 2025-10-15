La capital del Cesar será sede de uno de los encuentros más importantes del año en materia de derecho, innovación y liderazgo empresarial. El II Congreso Nacional de Gerentes Jurídicos promete convertir a la ciudad en un punto de encuentro entre abogados, empresarios, comunicadores y jóvenes profesionales de todo el país.

El congreso reunirá a más de 20 referentes nacionales, entre ellos Mauricio Hoyos Holguín, reconocido empresario e inversionista de Shark Tank Colombia; Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1; así como representantes de firmas jurídicas líderes como Brigard Urrutia, López Quintero Abogados, Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa, y Meza Armenta Abogados.

Más que un evento académico, el Congreso busca ser una plataforma de oportunidades y conexión entre distintos sectores. “Este Congreso es para todos. Es un espacio donde el derecho se encuentra con la empresa, la innovación y la comunicación. Queremos que Valledupar viva un evento de primer nivel, donde se abran oportunidades, se compartan ideas y se construyan conexiones reales”, expresó el comité organizador.

Uno de los panelistas invitados será José María Campo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, quien participará en el panel “Gobernanza jurídica: toma de decisiones estratégicas”. Para él, este evento marca un hito en la descentralización de los grandes escenarios del derecho.

“Estamos muy complacidos de recibir este congreso. Por lo general, estos eventos se realizan en ciudades como Bogotá o Medellín, pero ahora Valledupar será anfitriona de un encuentro que reúne a los sectores público y privado, la academia, los empresarios y los jóvenes”, destacó Campo.

El panelista subrayó que la apuesta de esta edición es romper los límites entre disciplinas y mostrar cómo el derecho se articula con la tecnología, la comunicación y la innovación.

“Vamos a tener paneles sobre inteligencia artificial, compliance, libertad de prensa y liderazgo. Nunca antes un congreso jurídico había sido tan interdisciplinario”, añadió.

José María Campo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Valledupar.

El II Congreso Nacional de Gerentes Jurídicos llega con una visión renovada: acercar el derecho a la realidad empresarial y tecnológica del país. Desde Valledupar, este espacio se propone ser un punto de encuentro entre la teoría y la práctica, impulsando la formación del abogado moderno y del gerente jurídico estratégico.

“El abogado de hoy ya no está en la sombra de los procesos, está en la mesa de decisiones”, señaló Campo. “Por eso este tipo de encuentros son vitales para que nuestros jóvenes y profesionales entiendan los nuevos retos del derecho y del liderazgo empresarial”.

La realización de este evento también representa un paso firme en la consolidación de Valledupar como ciudad de eventos nacionales, un propósito que impulsa la administración local.

“Estos congresos descentralizan el conocimiento, nos permiten mostrar el talento humano que tenemos en la región y proyectar a la ciudad como un centro de innovación y emprendimiento”, afirmó Campo.

El II Congreso Nacional de Gerentes Jurídicos será, sin duda, una cita imperdible para quienes buscan ampliar su visión profesional y conectar con las tendencias que están transformando el mundo del derecho y la empresa.

Las inscripciones están abiertas en www.gerentesjuridicos.org/inscribete.